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20 июня, 23:48

Происшествия

Напавший на посетителей в торговом центре в Краснодаре признал вину

Фото: MAX/"Следком"

Молодой человек, который напал на посетителей в торговом центре Краснодара, признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом он сказал следователю на видео, опубликованном пресс-службой СК РФ.

В настоящее время с фигурантом проводят следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения преступлений. Также назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-психиатрическая и экспертиза холодного оружия.

По данным ведомства, для расследования дела была организована группа из наиболее опытных следователей и криминалистов регионального следственного управления.

Мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра в Краснодаре, расположенного на Заполярной улице, днем 20 июня. Молодой человек проник в здание через помещение пункта быстрого питания, не оборудованное металлоискателем. Благодаря этому ему удалось незаметно пронести нож.

Кроме того, он бросил пиротехническое изделие в помещение, где находился детский развлекательный центр, дети не пострадали.

При этом в результате нападения мужчины погибла одна женщина. Ранения получили не менее 5 человек. Их состояние оценивалось как средней тяжести. Также уточнялось, что одна из пострадавших женщин была беременна.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал предоставить доклад о ходе расследования.

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ

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