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20 июня, 15:47

Происшествия

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

Фото: MAX/"SHOT"

В Краснодаре мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра, расположенного на Заполярной улице. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в мессенджере MAX.

В результате происшествия одна женщина погибла, еще несколько человек были ранены. Напавший задержан, с ним работают правоохранители.

В свою очередь, прокуратура Краснодарского края начала проверку, в рамках которой установит все обстоятельства случившегося.

Ранее мужчина зарезал супругу в ходе ссоры в Подмосковье. По версии следствия, злоумышленник в момент совершения преступления находился в нетрезвом виде. Его задержали по делу об убийстве. Погибшая была начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы.

До этого на юго-западе Москвы был задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.

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