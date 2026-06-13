Мужчина зарезал супругу в ходе ссоры в Домодедове

Фото: MAX/"СК Подмосковья"

Мужчина зарезал супругу в ходе ссоры в подмосковном Домодедове. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

Инцидент произошел 12 июня. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения несколько раз ударил женщину ножом в область груди. Она скончалась на месте.

Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. Вскоре следователи назначат ряд экспертиз. В ближайшее время в отношении обвиняемого будет избрана мера пресечения.

Погибшая была начальником информационно-справочного отдела Домодедовской больницы, сообщается на странице медучреждения в соцсети "ВКонтакте". Коллектив больницы выразил соболезнования родственникам женщины.

Ранее на юго-западе Москвы был задержан мужчина, который в ходе пьяной ссоры убил ножом знакомого. Фигурант на почве внезапно возникшей личной неприязни нанес знакомому не менее 15 колото-резаных ранений. Пострадавший скончался на месте от полученных ран.

