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05 августа, 03:57

Транспорт

Минтранс РФ обновил требования к автовокзалам

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

С 1 сентября 2026 года в России начнут действовать новые минимальные требования к оборудованию автовокзалов и автостанций. Об этом сообщает ТАСС на соответствующий приказ Минтранса РФ.

Документ заменит действующие нормативы и будет актуален до 1 сентября 2032 года. Обновленная редакция вносит заметные послабления в социальную и медицинскую инфраструктуру транспортных узлов.

В частности, обязательный ранее пункт оказания первой помощи заменяется на простую аптечку, укомплектованную медицинскими изделиями. Полностью исключен из перечня обязательных требований и пункт общественного питания.

Базовый набор удобств для пассажиров и персонала остается неизменным. На территории вокзалов по-прежнему должны быть оборудованы билетные кассы (или автоматы), залы ожидания с громкой связью и информационными табло, комнаты матери и ребенка, туалеты, камеры хранения, а также комнаты отдыха для водителей. Перроны для посадки и высадки должны иметь твердое покрытие (асфальтобетон или бетон), рядом обязательны стоянки для автобусов.

Количественные показатели оснащения сохранили привязку к среднесуточному пассажиропотоку. Для автовокзалов введено 10 градаций (от 1-2 тысяч до свыше 25 тысяч человек в сутки), для автостанций – три категории: от 250 до 500, от 501 до 750 и от 751 до 1000 пассажиров в день.

Ранее СМИ сообщили, что Минтранс планирует до 2030 года модернизировать не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Работы пройдут в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы".

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