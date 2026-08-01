В России обновят 75 аэропортов до 2030 года

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До 2030 года в России планируется модернизировать не менее 75 международных и региональных аэропортов, включая строительство новых терминалов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Работы пройдут в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы". В частности, запланировано строительство и реконструкция аэропортовых комплексов в Благовещенске, Горно-Алтайске, Вологде, Краснодаре, Ярославле, а также в городах на Севере и Дальнем Востоке.

Как отметили в министерстве, за последние пять лет в стране уже открыто 22 новых аэровокзальных комплекса. В 2026 году получены разрешения на ввод еще трех пассажирских терминалов.

С 1 сентября 2026 года все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Соответствующий приказ Минздрава РФ вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет.

Ранее Общественная палата России предложила оборудовать в "чистых" зонах аэропортов специальные пространства для семей с детьми. По мнению экспертов, комнаты матери и ребенка необходимо размещать не только в зонах регистрации, но и за предполетным контролем.