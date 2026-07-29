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29 июля, 20:27

Транспорт

Flydubai увеличит число рейсов из Москвы в Дубай с августа

Фото: depositphotos/Feverpitch

Авиакомпания Flydubai с августа нарастит частоту полетов по маршруту Москва – Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Внуково.

Там уточнили, что первые две недели августа перевозчик будет выполнять рейсы из Внуково три раза в сутки вместо двух. С середины месяца количество вылетов вырастет до четырех в день. Изменения уже внесены в расписание.

Ранее стало известно о планах авиакомпании VietJet Air увеличить число рейсов между Россией и Вьетнамом. Это может произойти уже до конца года. В настоящий момент перевозчик выполняет по 50 рейсов в неделю.

Кроме того, Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию и Индию.

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