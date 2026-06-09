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09 июня, 06:17

Транспорт

Россия запустит прямое авиасообщение с Малайзией в 2026 году

Фото: depositphotos/Feverpitch

Россия планирует запустить в этом году прямое авиасообщение с Малайзией, а также увеличить число рейсов в Китай, Индонезию, Индию и страны Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе. Об этом рассказал директор департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев в рамках ПМЭФ.

"Задача, наверное, не столько в открытии новых направлений, сколько в наращивании рейсов и обеспечении спроса именно иностранных туристов на поездки в Россию. Что касается Малайзии, необходимо будет привлечь прежде всего малайзийских авиаперевозчиков к полетам в Российскую Федерацию", – отметил Кондратьев, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что самолеты с Камчатки начнут летать в Китай до конца 2026 года. Власти региона давно ведут соответствующие переговоры с китайскими партнерами. В первую очередь, с провинцией Хэйлунцзян и городом Харбин.

Взаимный турпоток между Россией и Китаем, согласно прогнозам, составит 4–4,5 миллиона поездок в 2026 году – это на 60% больше, чем в 2025-м. В первые 3–4 месяца этого года российских туристов в Китае стало на 60% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025-го, а китайских туристов в России – на 25% больше.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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