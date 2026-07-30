Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 июля, 10:28

Шоу-бизнес

Экстрасенс Влад Череватый признался, что сделал приворот на Седокову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Экстрасенс Влад Череватый заявил, что совершил магический обряд на привлечение внимания певицы Анны Седоковой. Об этом он рассказал в программе "Утро.ТНТ".

По словам Череватого, он давно хотел познакомиться с артисткой, но понимал, что ее добиваются многие. Тогда он решил изменить ситуацию с помощью колдовства.

"Я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добавились. Возможно, какое-то колдовство. Она точно не осознала до сих пор", – заявил экстрасенс.

Ранее Седокова отменила свой сольный концерт в Москве из-за плохих продаж билетов. Выступление должно было состояться 25 июля, однако за 4 дня до события из 110 мест купили лишь 38. При полном зале Седокова могла бы заработать около 1 миллиона рублей.

Читайте также


шоу-бизнес

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика