Экстрасенс Влад Череватый признался, что сделал приворот на Седокову

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Экстрасенс Влад Череватый заявил, что совершил магический обряд на привлечение внимания певицы Анны Седоковой. Об этом он рассказал в программе "Утро.ТНТ".

По словам Череватого, он давно хотел познакомиться с артисткой, но понимал, что ее добиваются многие. Тогда он решил изменить ситуацию с помощью колдовства.

"Я понял, что нужно развернуть события, чтобы меня добавились. Возможно, какое-то колдовство. Она точно не осознала до сих пор", – заявил экстрасенс.

Ранее Седокова отменила свой сольный концерт в Москве из-за плохих продаж билетов. Выступление должно было состояться 25 июля, однако за 4 дня до события из 110 мест купили лишь 38. При полном зале Седокова могла бы заработать около 1 миллиона рублей.