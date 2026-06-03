Невеста Олега Шепса рассказала об отношениях с медиумом

Фото: телеграм-канал POLINA FRIS

Невеста звезды шоу "Битва экстрасенсов" Олега Шепса Полина Еременко рассказала в беседе с VOICE, что впервые встретилась с медиумом в 2024 году.

Также девушка опровергла информацию о том, что пара познакомилась на "Битве экстрасенсов". Она уточнила, никогда не работала над проектами "Битва экстрасенсов" и "Битва сильнейших", а также призналась, что даже не смотрела эти шоу, поскольку для нее они не имеют никакого значения.

Вместе с тем Еременко тепло отозвалась о характере будущего супруга. По ее словам, хотя Шепс умеет производить первое впечатление и обладает множеством достоинств, ее привлекло не это.

"Меня покорило другое: то, что мы с ним на одной волне. Мы понимаем друг друга с полуслова, наши взгляды на жизнь совпадают, и нам удивительно легко вместе", – поделилась она.

Говоря о поклонницах жениха, девушка отметила, что никогда не испытывала ревности к его фан-базе. Она подчеркнула, что было бы странно, если бы у Шепса совсем не было поклонниц. Еременко добавила, что относится к этому нейтрально, и заявила, что главное, "чтобы не нарушали личных границ".

Возлюбленная медиума также рассказала, что, когда Шепс встал на одно колено, она сначала испытала растерянность. Девушка призналась, что сильно переживала.

"Наверное, это было скорее от неожиданности и от того, что я была не в очень хорошем состоянии. А вот сомнений не было, я ответила согласием. Конечно, я была очень рада. Олег произнес невероятно трогательную речь... Но это все было настолько волнительно, что я ничего не помню, кроме шума в ушах и его глаз, которые ждали моего ответа", – подчеркнула она.

Пара планирует расписаться летом, но пока держит точную дату в секрете. Кроме того, девушка указала, что из-за множества хлопот влюбленные пока не собираются отправляться в романтическое путешествие.

Шепс сделал предложение своей возлюбленной Еременко в конце мая. Девушка опубликовала пост в своем телеграм-канале со словами: "Yes. Я люблю тебя!" Поклонники поздравили пару, пожелали им счастливой семейной жизни и признались, что ждут свадьбу.

Еременко 25 лет. Она является фотографом, ранее сотрудничала с крупными звездами российского шоу-бизнеса. О романе пары стало известно в 2025 году.