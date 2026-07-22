Гроза и кратковременный дождь ожидаются в столице 22 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура воздуха в Москве в среду, 22 июля, составит от 24 до 26 градусов, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 21 до 26 градусов.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 742 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной в Подмосковье из-за грозы. Предупреждение будет действовать до 21:00 22 июля. Синоптики подчеркнули, что в некоторых районах Подмосковья прогнозируется гроза и ветер до 15 метров в секунду.