22 июля, 06:27Общество
Гроза и кратковременный дождь ожидаются в столице 22 июля
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Температура воздуха в Москве в среду, 22 июля, составит от 24 до 26 градусов, сообщил Гидрометцентр России.
Ожидаются переменная облачность и кратковременный дождь, местами гроза. В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 21 до 26 градусов.
Вместе с тем в столичном регионе будет дуть южный ветер, скорость которого составит 5–10 метров в секунду. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 742 миллиметра ртутного столба.
Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной в Подмосковье из-за грозы. Предупреждение будет действовать до 21:00 22 июля. Синоптики подчеркнули, что в некоторых районах Подмосковья прогнозируется гроза и ветер до 15 метров в секунду.
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