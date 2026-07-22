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22 июля, 16:10

Спорт

Столичный ФК "Динамо" показал новую форму на предстоящий сезон

Фото: fcdynamo.ru

В ГУМе на Красной площади состоялась презентация новой формы столичного футбольного клуба "Динамо" от компании Bosco, которая сотрудничает с командой с 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

В мероприятии приняли участие председатель совета директоров "Динамо" Александр Ивлев, глава группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, главный тренер Сандро Шварц, основной состав команды, футболисты "Динамо-2" и женской команды, а также ветераны и болельщики.

Дизайн формы основан на традиционном ромбе команды с буквой "Д" внутри. Эта эмблема появилась в 1926 году. Кроме того, в дизайне обыгран жест победы – символ victory.

Помимо стандартных белого и синего комплектов, Bosco подготовила резервный фиолетовый цвет. Через некоторое время будет представлен и черный комплект, приуроченный ко дню рождения лучшего вратаря XX века Льва Яшина. Для вратарей предусмотрены оранжевый, зеленый и графитовый комплекты.

Для новых джерси использовалось суперэластичное полотно, которое способно растягиваться до 50 сантиметров в длину, что позволяет игрокам двигаться на поле с комфортом. Материал легкий, паропроницаемый, способствует естественной терморегуляции.

Ранее московский футбольный клуб "Родина" представил новую эмблему. Логотип отражает движение вперед, указывает на путь к вершинам и ответственность. Он состоит из изображений щита, звезды и флага.

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