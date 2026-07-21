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21 июля, 16:55

Спорт

Столичный ФК "Родина" сменил эмблему

Фото: vk.ru/fc_rodina

Столичный футбольный клуб "Родина" сменил эмблему. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Как отметили представители клуба, команда развивается и движется вперед, принимая новые формы. Логотип стал отражением этого движения – его символы задают направление, а также говорят о пути к вершинам и ответственности. Обновленный логотип состоит из изображений щита, звезды и флага.

При этом некоторое время назад ФК отказался от логотипа, созданного студией Артемия Лебедева.

"Родина" стала победителем Лиги Пари (Первой лиги) сезона-2025/26. Он обыграл тульский "Арсенал" со счетом 4:1 в заключительном туре.

Ранее суд оштрафовал пятерых болельщиков столичного футбольного клуба ЦСКА за размещение на трибунах баннера с оскорблениями в адрес московского "Спартака". Инцидент произошел на финальном матче "Пути регионов" Фонбет – Кубка России между двумя командами.

В результате каждому из нарушителей придется заплатить по 3 тысячи рублей.

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