Дмитрий Игдисамов стал главным тренером ЦСКА

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил о назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с Игдисамовым подписан на два года. Однако в договоре предусмотрена опция продления соглашения еще на два сезона.

Специалист с 2019 года работал в академии ЦСКА. В 2024-м молодежная команда армейцев под его руководством стала чемпионом МФЛ, а через год – завоевала серебро. В клубе уточнили, что на данный момент многие воспитанники Игдисамова входят в основной состав команды.

Сам Игдисамов назвал честью и привилегией назначение на пост главного тренера ЦСКА. Он поблагодарил руководство клуба, команду и фанатов за такую возможность.

"Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, все покажет наша работа. ЦСКА – мой дом, и мы сделаем все для процветания армейского клуба", – подчеркнул специалист.

В начале мая 2026 года швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА, который он занимал с лета 2025-го. Под его руководством команда завоевала Суперкубок России. Контракт был расторгнут по соглашению сторон.

Вместе с Челестини ЦСКА покинули его помощники Манель Экспосито, Хосе Блеса, Хавьер Нойя, Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто.

