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02 июня, 18:44

Культура

Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в 96 лет

Фото: ТАСС/AP/Eric Risberg

Американский актер и режиссер Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. Об этом рассказал в интервью телеканалу France 3 сын продюсера Кайл.

Сын актера заявил, что у него сохранилось много теплых воспоминаний о работе с отцом. По его словам, для него это был "замечательный опыт".

"Мне невероятно повезло, что я смог поработать с ним над таким количеством фильмов", – отметил он.

Однако, по словам сына режиссера, его отец сейчас находится на пенсии.

За более чем 60 лет Иствуд разработал большое количество культовых образов и снял десятки картин, ставших классикой мирового кинематографа. К примеру, в его фильмографии такие фильмы, как "Грязный Гарри", "Непрощенный" (получил за этот фильм "Оскар". – Прим. ред.) и "Малышка на миллион". Последней работой режиссера стал фильм "Присяжный № 2", премьера которого состоялась в 2024 году.

Ранее турецкий актер Бурак Озчивит заявил, что планирует развивать свою карьеру в России. По его словам, он также работает и в театральной сфере. Например, моноспектакль "Самая красивая девушка Стамбула", в котором артист сыграл главную роль, состоялся 2 марта в Московском дворце молодежи.

Актер подчеркнул, что на сцене ему работать сложнее, чем в кино. Как он отметил, это трудно и психологически, и физически.

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