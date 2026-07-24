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00:25

Политика

Сенат США может принять законопроект о санкциях по РФ до конца лета

Фото: Getty Images /Finn Gomez

Сенат США может успеть ужесточить санкции против России до августовских каникул. Об этом сообщил лидер республиканского большинства Джон Тьюн.

Он подчеркнул, что переговоры с демократами и однопартийцами идут активно. В связи с этим политик выразил уверенность в скором принятии законопроекта.

Также Тьюн подтвердил, что в последний момент в текст были включены иранские санкционные положения, как того потребовал президент США Дональд Трамп. По словам сенатора, это дополнение не вызвало возражений, поскольку ограничения против Тегерана действуют уже три десятилетия, и Конгресс в любом случае пошел бы на такой шаг.

Отмечается, что американские парламентарии планируют завершить работу в Вашингтоне 10 августа. Чтобы провести документ через верхнюю палату без задержек, законодатели намерены договориться об ограничении времени на его обсуждение.

Ранее Евросоюз утвердил 21-й пакет санкций против России, включив в него 170 российских компаний и 48 частных лиц. Ограничения также затронули 94 российских и 4 зарубежных банка, а также 33 кредитно-финансовых учреждения.

Согласно тексту документа, запрет распространяется и на проведение операций 14 криптовалютных платформ, зарегистрированных в Грузии, Панаме, ОАЭ, Киргизии и Белоруссии.

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