Сбер остановит обслуживание валютных карт Visa с 1 сентября

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Сбербанк остановит обслуживание валютных и мультивалютных карт с 1 сентября. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поддержку организации.

Решение касается карт платежной системы Visa и Mastercard.

"Платежная система здесь роли не играет, только то, в какой валюте была открыта карта изначально", – уточнил Сбер.

В связи с этим Сбербанк призвал клиентов закрыть счет карты и перевести остаток на сберегательный счет. Там также напомнили, что с 2022 года валютной и мультивалютной картой нельзя расплатиться за покупки за границей или забронировать отель.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что доля платежных систем Visa и Mastercard в российских платежных операциях опустилась ниже 17%. Таким образом, регулятор указал на то, что присутствие этих систем теряет смысл, так как их карты больше не выполняют прежний функционал и призвал их уйти с рынка России.

Позже глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не устанавливает сроки вывода соответствующих карт. По ее словам, процесс осуществляется постепенно с помощью экономических методов.