В Монголии подтвердили случай заражения бубонной чумой

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Лабораторные исследования подтвердили заражение бубонной чумой у госпитализированного жителя монгольского аймака Ховд, граничащего с Китаем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр зоонозных заболеваний.

У 12 человек, контактировавших с заболевшим, результаты ПЦР-тестов отрицательные. Заражение произошло из-за употребления в пищу мяса больного чумой тарбагана (вид сурка. – Прим. ред.) в соседнем районе Уланхуус аймака Баян-Улгий, который граничит с Россией и Китаем. Этот район является высокоактивным природным очагом чумы.

При этом центр зоонозных заболеваний предупреждал об активизации очагов инфекции в регионах Баянхонгор и Говь-Алтай, где зафиксировали массовую гибель тарбаганов. По данным службы здравоохранения, в стране зарегистрированы очаги бубонной чумы в 130 районах 17 регионов.

В Монголии и соседних регионах России и Китая чумой чаще всего заражаются при свежевании тушек тарбаганов и употреблении в пищу их мяса. Последний случай смерти от чумы в Монголии был зафиксирован в сентябре 2025 года в приграничном с Россией аймаке Хубсугул.

Ранее три человека с подтвержденным хантавирусом умерли в штате Ансоатеги в Венесуэле. При этом в министерстве здравоохранения страны подчеркнули, что случаев передачи инфекции от человека к человеку в стране не зафиксировано.

Вирус распространяется через грызунов в сельскохозяйственных районах. Например, заразиться им можно при вдыхании частиц мочи, фекалий или слюны животных в закрытых помещениях.