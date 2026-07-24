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24 июля, 16:31

Транспорт

Посвященные современному искусству "Тройки" выпустили в Москве

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

Новые тематические карты "Тройка" с изображением картин современного искусства появились в продаже в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Они были выпущены совместно с Московским продюсерским центром и проектом "Контуры культуры". В основу дизайна легли работы художников – победителей прошлого сезона проекта Максима Еремина и Степана Краснова.

"Контуры культуры" является всероссийским арт-проектом, который проходит с 2022 года. В его рамках художники расписывают стены библиотек, культурных центров, школ искусств, театров и других общественных пространств.

Приобрести новые карты можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК Измайлово, в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее столичный Дептранс совместно с Федерацией шахмат РФ выпустил тематическую карту "Тройка", приуроченную ко Дню шахмат. В ее оформлении использовали символику Федерации шахмат России и слоган "Шахматы для каждого". Новую "Тройку" посвятили игре, которая на протяжении многих веков объединяет людей разных возрастов и профессий.

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