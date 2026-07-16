В Москве выпустили тематическую карту "Тройка" по творчеству Сергея Есенина

Фото: MAX/"Дептранс Москвы"

В Москве выпустили тематическую карту "Тройка", посвященную творчеству Сергея Есенина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

В оформлении карты использована иллюстрация "Московский гуляка", которая отсылает к Москве начала XX века – периоду расцвета творчества поэта. Выпуск организован совместно с Московским государственным музеем С. А. Есенина.

Приобрести новую "Тройку" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах метро на станциях "Маяковская", "Трубная" и МЦК "Измайлово", а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах.

Ранее в продаже также появились новые тематические карты "Тройка" с леопардовым узором, они посвящены программе восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе. Департамент выпустил карту совместно с Минприроды России.

Кроме того, тематические "Тройки" украшали изображениями живописных озер и водопадов России. На картах и брелоках появились Байкал, Семеновский водопад, Телецкое, Мидаграбинское, Светлое, Дуккинские и Бадукские озера.