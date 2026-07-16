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16 июля, 15:40

Транспорт

Асфальт обновили на Славянской площади в центре Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Специалисты обновили асфальт на Славянской площади в центре Москвы, передает пресс-служба комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – отметил он.

Последний раз асфальт ремонтировали в 2022 году, а гарантийный срок составляет три года. В этот раз рабочие обновили порядка 3 тысяч квадратных метров покрытия.

Ремонт проходил в несколько этапов: фрезерование, ремонт смотровых колодцев и дождеприемных решеток, укладка нового асфальта. В ближайшее время специалисты нанесут дорожную разметку.

Одной из причин ремонта дорог является образование колеи – она появляется из-за интенсивного трафика. Колейность доставляет дискомфорт водителям и может негативно влиять на безопасность дорожного движения.

"Работы проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", – сказал Бирюков.

В ходе работ применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу.

Ранее обновление асфальта завершили на участке Ленинского проспекта – от Садового до Третьего транспортного кольца. Всего здесь заменили свыше 100 тысяч квадратных метров асфальта. До этого на данном участке ремонт дорожного покрытия проводился в 2022 году.

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