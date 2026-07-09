Асфальт обновили на участке Ленинского проспекта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На участке Ленинского проспекта – от Садового до Третьего транспортного кольца – завершили обновление асфальта. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства Москвы.

По словам заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Москвы Петра Бирюкова, на участке заменили свыше 100 тысяч квадратных метров асфальта.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – добавил он.

До этого на данном участке ремонт дорожного покрытия проводился в 2022 году. Гарантийный срок составлял 3 года. Одной из причин ремонта стала колейность, которая возникает из-за интенсивного автомобильного движения. Она создает неудобства для водителей и может негативно влиять на безопасность на дороге.

Специалисты регулярно оценивают состояние покрытия магистралей, отслеживают окончание гарантийного срока и своевременно проводят замену покрытия. Чтобы не мешать движению, работы в основном выполняют ночью, когда трафик ниже.

Процесс ремонта включает несколько этапов: сначала проводят фрезерование старого покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, далее укладывают новый асфальт и наносят дорожную разметку.

Для укладки асфальта применяются современные технологии и используются асфальтобетонные смеси, которые производятся на заводах, принадлежащих городу.

Ранее специалисты обновили асфальт на улице Солянке, которая берет начало у Солянского проезда и заканчивается у площади Яузских ворот. Всего заменили около 8 тысяч квадратных метров дорожного полотна.