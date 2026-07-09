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09 июля, 11:00

Политика

Трамп раскрыл, как изменились его отношения с Зеленским после скандала в Белом доме

Фото: ТАСС/AP Photo/Alex Brandon

Американский президент Дональд Трамп признался, что его отношения с украинским лидером Владимиром Зеленским изменились после перепалки в Овальном кабинете Белого дома. Об этом сообщает RT.

"С момента нашей встречи в Овальном кабинете мы, думаю, выстроили очень хорошие отношения", – сказал он в Анкаре, где проходил саммит НАТО.

При этом глава Белого дома отметил, что общается больше с Владимиром Путиным, чем с президентом Украины. Трамп отметил, что у него сложились очень хорошие отношения с Путиным.

Перепалка президентов Украины и США произошла в Вашингтоне 28 февраля 2025 года. Они обсуждали подписание сделки о редкоземельных металлах, Зеленский тогда на нее не согласился.

Трамп заявил, что украинский президент неуважительно относится к Штатам. Спустя время стороны подписали договор по минералам.

Саммит НАТО проходил в Турции 7–8 июля. Лидеры стран Североатлантического альянса опубликовали итоговую декларацию, в которой назвали Россию долгосрочной угрозой для блока.

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