В Кисловодске проверят больницу и санаторий МЧС после сообщений о минировании

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В городской больнице Кисловодска и санатории МЧС организовали проверку после сообщения о минировании. Об этом заявила пресс-служба администрации города.

На место прибыли специалисты экстренных служб, а также кинологи с собаками.

"Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности наших жителей", – заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.

Ранее на северо-востоке Москвы в отделении банка на улице Менжинского произошел взрыв. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника – им оказался 15-летний подросток, который признался, что совершил поджог по телефонным указаниям кураторов.

Он облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.