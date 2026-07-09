09 июля, 10:57Происшествия
В Кисловодске проверят больницу и санаторий МЧС после сообщений о минировании
Фото: ТАСС/URA.RU/Илья Московец
В городской больнице Кисловодска и санатории МЧС организовали проверку после сообщения о минировании. Об этом заявила пресс-служба администрации города.
На место прибыли специалисты экстренных служб, а также кинологи с собаками.
"Мы принимаем все меры для обеспечения безопасности наших жителей", – заявил глава Кисловодска Евгений Моисеев.
Ранее на северо-востоке Москвы в отделении банка на улице Менжинского произошел взрыв. Правоохранители задержали предполагаемого злоумышленника – им оказался 15-летний подросток, который признался, что совершил поджог по телефонным указаниям кураторов.
Он облил банкомат легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.