19 марта, 17:05Происшествия
Взрыв произошел в банке на северо-востоке Москвы
В свою очередь, источник рассказал РЕН ТВ, что перед происшествием из здания выбежал неизвестный. В настоящий момент обстоятельства ЧП устанавливаются.
Кроме того, в пресс-службе Россельхозбанка заявили о проверке информации о произошедшем.
Ранее взрыв газового баллона произошел в одном из жилых домов в городе Туапсе Краснодарского края. В результате ЧП пострадал мужчина. Инцидент случился на втором этаже многоквартирного здания на улице Сочинской. Вследствие взрыва была деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления.
О состоянии пострадавшего не сообщалось. К ликвидации последствий привлекли 22 человека и 7 единиц техники.