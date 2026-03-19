Взрыв произошел в банке на северо-востоке Москвы

Видео: Москва 24

Взрыв произошел в банке на улице Менжинского на северо-востоке столицы. Соответствующие кадры есть в распоряжении Москвы 24.

В свою очередь, источник рассказал РЕН ТВ, что перед происшествием из здания выбежал неизвестный. В настоящий момент обстоятельства ЧП устанавливаются.

Кроме того, в пресс-службе Россельхозбанка заявили о проверке информации о произошедшем.

Ранее взрыв газового баллона произошел в одном из жилых домов в городе Туапсе Краснодарского края. В результате ЧП пострадал мужчина. Инцидент случился на втором этаже многоквартирного здания на улице Сочинской. Вследствие взрыва была деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления.

О состоянии пострадавшего не сообщалось. К ликвидации последствий привлекли 22 человека и 7 единиц техники.