Мужчина пострадал при взрыве газового баллона в жилом доме в Краснодарском крае

Взрыв газового баллона произошел в одном из жилых домов в городе Туапсе Краснодарского края, в результате чего пострадал мужчина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел утром 19 марта на втором этаже многоквартирного здания на улице Сочинской. Вследствие взрыва была деформирована межкомнатная перегородка и повреждены остекления. Отмечается, что дом не газифицирован.

В результате ЧП никто не погиб. О состоянии пострадавшего мужчины не сообщается. К ликвидации последствий привлекли 22 человека и 7 единиц техники.

