Три человека пострадали при пожаре в пансионате в подмосковных Химках

Три человека пострадали в результате пожара в пансионате в подмосковных Химках. Их состояние оценивается как тяжелое, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как уточнили в МЧС России, сильное задымление было выявлено в двухэтажном деревянном здании, которое расположено на территории пансионата в деревне Брехово.

На место прибыли огнеборцы и спасатели. В свою очередь, звенья газодымозащитной службы отправились помогать людям. К настоящему моменту эвакуированы 50 человек, еще 4 граждан спасены.

Ранее пожар произошел в административном здании на Алтуфьевском шоссе в Москве, где находится гостиница "Восход". Возгорание площадью около 30 квадратных метров было выявлено на втором этаже.

Спустя время огнеборцам удалось локализовать огонь, а позднее – ликвидировать его. В результате были спасены 7 человек. Также из здания эвакуировали 120 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

