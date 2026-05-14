14 мая, 20:57Культура
Фильм "Питер FM" выйдет в повторный прокат 1 июня к 20-летию картины
Фото: кадр из фильма "Питер FM"; режиссер – Оксана Бычкова; производство – "Профит"
Романтическая комедия "Питер FM" выйдет в повторный прокат 1 июня к 20-летию своей премьеры, рассказали в пресс-службе дистрибьюторской компании К24.
Впервые "Питер FM" вышел на экраны в апреле 2006 года. По сюжету, радиоведущая Маша потеряла телефон, который в итоге нашел архитектор Максим. Маша собиралась выйти замуж за бывшего одноклассника Костю, а Максим – уехать работать в Германию, однако случайное знакомство заставляет героев пересмотреть свои планы.
30 мая пройдет всероссийская премьера лирической комедии с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, а также:
- Белгород;
- Волгоград;
- Вологда;
- Воронеж;
- Ижевск;
- Калининград;
- Ковров;
- Краснодар;
- Красноярск;
- Набережные Челны;
- Нижний Новгород;
- Новокузнецк;
- Новосибирск;
- Пермь;
- Рязань;
- Самара;
- Саратов;
- Сочи;
- Ставрополь;
- Сургут;
- Сыктывкар;
- Тула;
- Тюмень;
- Ульяновск;
- Уфа;
- Челябинск.
Продюсер Игорь Толстунов отметил, что был очень рад предложить выпустить фильм в повторный прокат, поскольку за 20 лет картина обрела большое количество фанатов.
"Те, кто смотрел фильм в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть фильм на большом экране", – подчеркнул он.
Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия "К. Б. А.") в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".