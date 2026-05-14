14 мая, 20:57

Культура

Фильм "Питер FM" выйдет в повторный прокат 1 июня к 20-летию картины

Фото: кадр из фильма "Питер FM"; режиссер – Оксана Бычкова; производство – "Профит"

Романтическая комедия "Питер FM" выйдет в повторный прокат 1 июня к 20-летию своей премьеры, рассказали в пресс-службе дистрибьюторской компании К24.

Впервые "Питер FM" вышел на экраны в апреле 2006 года. По сюжету, радиоведущая Маша потеряла телефон, который в итоге нашел архитектор Максим. Маша собиралась выйти замуж за бывшего одноклассника Костю, а Максим – уехать работать в Германию, однако случайное знакомство заставляет героев пересмотреть свои планы.

30 мая пройдет всероссийская премьера лирической комедии с Евгением Цыгановым и Екатериной Федуловой в таких городах, как Москва, Санкт-Петербург, а также:

  • Белгород;
  • Волгоград;
  • Вологда;
  • Воронеж;
  • Ижевск;
  • Калининград;
  • Ковров;
  • Краснодар;
  • Красноярск;
  • Набережные Челны;
  • Нижний Новгород;
  • Новокузнецк;
  • Новосибирск;
  • Пермь;
  • Рязань;
  • Самара;
  • Саратов;
  • Сочи;
  • Ставрополь;
  • Сургут;
  • Сыктывкар;
  • Тула;
  • Тюмень;
  • Ульяновск;
  • Уфа;
  • Челябинск.

Продюсер Игорь Толстунов отметил, что был очень рад предложить выпустить фильм в повторный прокат, поскольку за 20 лет картина обрела большое количество фанатов.

"Те, кто смотрел фильм в молодости, передал любовь к нему своим детям. И здорово, что сейчас они вместе смогут увидеть фильм на большом экране", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что кинокомпания братьев Андреасян (Студия "К. Б. А.") в партнерстве с телеканалом ТНТ в ближайшее время приступит к съемкам фильма "Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях". По мнению директора ТНТ Тины Канделаки, новая сказка "будет триумфально штурмовать прокат".

