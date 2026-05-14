Один человек погиб и трое получили ранения после ударов ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб и трое получили ранения в результате атак украинских военных на Белгородскую область. Об этом оперштаб региона сообщил в мессенджере MAX.

В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также в Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации БПЛА двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Брянской области. Были атакованы село Старая Погощь в Суземском районе и город Севск. В результате погибли два мирных жителя. Кроме того, повреждения получили здание почты и три легковых автомобиля.