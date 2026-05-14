Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 мая, 21:28

Происшествия

Один человек погиб и трое получили ранения после ударов ВСУ по Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб и трое получили ранения в результате атак украинских военных на Белгородскую область. Об этом оперштаб региона сообщил в мессенджере MAX.

В Грайворонском округе в селе Головчино FPV-дрон ударил по территории частного дома. От полученных травм мужчина скончался на месте. Еще один местный житель получил осколочные ранения головы и ног, бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода.

Также в Шебекинском округе в селе Бершаково при детонации БПЛА двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица.

Ранее Вооруженные силы Украины ударили по Брянской области. Были атакованы село Старая Погощь в Суземском районе и город Севск. В результате погибли два мирных жителя. Кроме того, повреждения получили здание почты и три легковых автомобиля.

Владимир Путин назвал атаку Киева на Ростовскую область еще одним актом терроризма

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как правильно подготовить животных к путешествию?

Перед отправлением необходимо поставить отметку о здоровье в паспорт питомца

Питомцу надо сдать анализы крови, а также посетить кардиолога

Читать
закрыть

Какие профессии ждут трудные времена?

Журналистика, филология и дизайн теряют позиции на рынке труда

Однако эксперты уверены: клеймить любую профессию "умирающей" нельзя

Читать
закрыть

Как добиться повышения коэффициента рождаемости в РФ?

Эксперты призывают повысить размеры пособий

Также женщине нужна защита на случай развода

Читать
закрыть

Зачем нужен электронный реестр для соцвыплат при покупке жилья?

Мера сделает программу прозрачной и честной

Цифровизация очереди ликвидирует коррупционные риски и злоупотребления на местах

Читать
закрыть

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика