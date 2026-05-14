14 мая, 20:40

Парад поездов пройдет на Кольцевой линии столичного метро 16 мая

Фото: transport.mos.ru

Торжественный парад поездов пройдет на Кольцевой линии столичного метро в субботу, 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В этом году колонной пройдут девять составов. В их числе ретропоезд "Сокольники" и "Номерной" – самая массовая серия электропоездов в мире. Впервые по Кольцевой линии проедет именной поезд "Красная стрела".

Кроме того, пассажиры смогут увидеть модификацию "Номерного" – состав "81-717.6", первый поезд современного поколения "Русич", состав 81-760А "Ока" – версию со сквозным проходом, которая получила прозвище "Баклажан" за свою расцветку, а также поезда "Москва-2020", "Москва-2024" и "Москва-2026". Последняя модель будет впервые участвовать в мероприятии.

Открытие парада состоится 16 мая в 09:00. Прокатиться на перечисленных поездах все желающие смогут в этот и на следующий день в период с 09:00 до 20:00.

Между тем станцию "Трубная" Люблинско-Дмитровской линии украсят к 91-летию Московского метрополитена. Под потолком разместят свыше 300 элементов тематического декора, увидеть которые можно будет до 29 мая. Кроме того, платформу оформят праздничной инсталляцией из шаров и макетов поездов.

