Посольство Италии в РФ опровергло ужесточение визовых правил для россиян

Фото: depositphotos/jukai5​

Посольство Италии в Москве опровергло сообщения об усложнении процедуры подачи заявок на получение визы для россиян через посредников. Об этом сообщает РБК со ссылкой на диппредставительство.

Там подчеркнули, что процедура осталась неизменной и никаких поправок в нее не вносилось. Также в дипмиссии напомнили, что с ней и другими правилами можно ознакомиться на сайтах генеральных консульств Италии в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в Ассоциации туроператоров России сообщили, что получить итальянскую визу россиянам станет сложнее. По данным организации, теперь подать документы можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Если передать заявление через третьих лиц, его не примут.

Вместе с тем Еврокомиссия не исключила введение дополнительных визовых ограничений против российских граждан из-за "рисков безопасности". Число выданных россиянам виз уже сократилось с 4 миллионов до чуть более 500 тысяч.

