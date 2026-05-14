В АТОР сообщили об усложнении получения итальянской визы для россиян

Получить итальянскую визу россиянам станет сложнее, рассказали в Ассоциации туроператоров. Теперь подать документы можно только лично, с паспортом и подтвержденной онлайн-записью. Если передать заявление через третьих лиц, его не примут.

По прогнозам АТОР, такие изменения могут привести к росту сроков записи и ужесточению проверки документов. Новая мера связана с коррупционным скандалом. Посол Италии в Узбекистане тайно продавал россиянам долгосрочные шенгенские визы.

