13 апреля, 12:15Туризм
Москвичи стали чаще выбирать Анапу для летнего отдыха
Из‑за нестабильной ситуации на Ближнем Востоке москвичи пересматривают планы перед сезоном отпусков. Многие отказываются от поездок в Турцию, Израиль и страны Персидского залива и все чаще выбирают Анапу.
По оценкам Ассоциации туроператоров России, летом отечественный курорт может принять до 3,5 миллиона туристов.
Губернатор Краснодарского края в докладе президенту ранее сообщил, что все пляжи, пострадавшие после разлива мазута в декабре 2024 года, откроют к 1 июня. При этом 8 галечных пляжей уже выведены из зоны ЧС, на песчаных заменили верхний слой песка.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.