Эксперт Мкртчян: безвиз на Шри-Ланку на полгода не будет пользоваться спросом у россиян

Власти Шри-Ланки собираются отменить визы для россиян в 2026 году, утверждают СМИ. Стоит ли ждать наплыва туристов на остров и какие преимущества у отдыха в этой стране, разбиралась Москва 24.

Неодинокий остров

Власти Шри-Ланки планируют отменить визы для россиян и увеличить срок безвизового пребывания в стране до полугода. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, обсуждается отмена бесплатной электронной визы, которая позволяет находиться в островном государстве до 30 дней. В настоящий момент по этому документу можно въехать на Шри-Ланку дважды, а для продления пребывания необходимо обратиться в иммиграционный департамент и заплатить от 60 до 200 долларов (около 4,8–16,2 тысячи рублей).

Как отмечается в публикации, переговоры находятся на завершающей стадии. Предполагается, что упрощение визового режима увеличит туристический поток на Шри-Ланку на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Источник утверждает, что у некоторых путешественников на паспортном контроле и вовсе не спрашивают визу уже сейчас.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в настоящее время перераспределение турпотока с временно закрытых направлений из-за ситуации на Ближнем Востоке идет не только в сторону Шри-Ланки, но и Турции, Египта, Таиланда, Вьетнама, Мальдив и Китая.

При этом в Минэкономразвития РФ сообщили РИА Новости, что ведомство работает над соглашениями о групповом безвизе между Индией и Вьетнамом. Кроме того, в 2025 году визы были отменены для поездок в Китай, Саудовскую Аравию и Оман, а в будущем этом может коснуться Малайзии, Бахрейна и Кувейта.

"Спокойствие и размеренность"

Шри-Ланка ввела электронные визы для россиян несколько лет назад, однако визой в полной мере их назвать нельзя. Каждый турист получает электронное разрешение, не выходя из дома, и делается это бесплатно, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24.

По его мнению, полная отмена виз в данном случае не станет большим новшеством. Реальная проблема заключается не в режиме въезда, а в транспортной доступности, подчеркнул эксперт.

"Рейсов из России на Шри-Ланку очень мало – всего из трех-четырех городов (для сравнения: в Таиланд летают из 14). Количество рейсов примерно в 15 раз меньше, чем в Таиланд, который наряду с Вьетнамом и Китаем является серьезным конкурентом острова. Почему так? Страна маленькая, береговая линия короткая, отелей немного. Цены на жилье примерно такие же, как в Таиланде или во Вьетнаме, хотя лететь чуть меньше", – сказал он.

Из-за малого количества гостиниц конкуренция между ними невысока, поэтому стоимость сильно не снижается, обратил внимание специалист.





Алексан Мкртчян вице-президент АТА При самом лучшем раскладе (низкий сезон) тур на 10 дней из Москвы на двоих (с перелетом) в отель невысокого уровня стоит 180–200 тысяч рублей. Сервис – чуть выше среднего, роскошных вариантов, к которым привыкли в Эмиратах и Таиланде, нет.

При этом на острове интересная экскурсионная программа: огромные чайные плантации, буддийские храмы и монастыри, рассказал эксперт. Согласно приведенной им статистике, в год на Шри-Ланку отправляется около 300 тысяч россиян. После отмены виз, по его мнению, поток может вырасти до 350 тысяч, однако до миллионных показателей Египта и Турции все равно не дотянется.

"Что касается возможности находиться на острове до полугода – официальная статистика туроператоров говорит сама за себя: 30 дней без визы там живут только 1,5% россиян, 98,5% путешествуют меньше четырех недель. Полугодовое пребывание будет интересно разве что 0,1% путешественников – это не про массовый туризм", – резюмировал Мкртчян.

В свою очередь, консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер напомнила, что Шри-Ланка – это бывшая английская колония на острове, который раньше носил название Цейлон.

"Это очень интересное направление: здесь можно не только лежать на пляже, но и путешествовать по всему острову. Он достаточно большой, чтобы провести там месяц: за две недели, как это было у меня, получается объехать лишь часть", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Среди главных достопримечательностей эксперт назвала Пик Адама, где, по преданию, находится след Будды. Также она посоветовала приехать в огромный питомник слонов Пиннавелу, посетить чайные плантации в городе Нувара-Элия, водопады и джунгли, красивые колониальные города с полями для гольфа и крупнейший город страны Коломбо, который еще называют культурной столицей.





Евгения Друкер консультант по путешествиям, тревел-блогер Путешествовать можно с ночевками в новых местах каждый день: например, остановиться в бунгало с видом на скальное плато Сигирия, на следующий день на нее подняться, потом переехать к Пику Адама, затем на чайные плантации со специальными церемониями, а после – неделю отдыхать на побережье океана.

По ее словам, нахождение на острове до полугода – хороший вариант для любителей зимовки, которые раньше ехали для этого в Таиланд.

"Шри-Ланка достаточно бюджетная страна по сравнению с Таиландом или Китаем. Уровень зарплат местных жителей низкий, поэтому за счет туристов они пытаются поднять свою экономику. Интерес к привлечению путешественников очень высокий", – добавила Екатерина Друкер.

Однако тревел-блогер Дмитрий Кучкин отметил, что на острове существует период дождей, который может повлиять на выбор сезона для путешествия.

"Сезоны различаются в зависимости от стороны острова, поэтому ездить туда можно круглый год. Сезоны дождей не идут одновременно по всей территории. Абсолютно хорошее время, когда везде комфортно, – с ноября по март", – пояснил он в беседе с Москвой 24.





Дмитрий Кучкин тревел-блогер На недостатки туристы обычно не жалуются. Да, бывает нестабильность в плане политической ситуации, но это происходит редко. Даже в такие моменты в туристической зоне оставалось спокойно. Те, кто бывал и на Шри-Ланке, и в Гоа, часто говорят, что Шри-Ланка спокойнее.

Сухой сезон на юге и юго-западе острова длится примерно с декабря по март-апрель. На севере и северо-востоке, наоборот, с мая по сентябрь, заключил блогер.

