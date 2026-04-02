02 апреля, 15:25

Эксперт Мкртчян: безвиз на Шри-Ланку на полгода не будет пользоваться спросом у россиян

Чай, слоны и океан: как отмена виз повлияет на турпоток из России на Шри-Ланку

Власти Шри-Ланки собираются отменить визы для россиян в 2026 году, утверждают СМИ. Стоит ли ждать наплыва туристов на остров и какие преимущества у отдыха в этой стране, разбиралась Москва 24.

Неодинокий остров

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти Шри-Ланки планируют отменить визы для россиян и увеличить срок безвизового пребывания в стране до полугода. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По данным СМИ, обсуждается отмена бесплатной электронной визы, которая позволяет находиться в островном государстве до 30 дней. В настоящий момент по этому документу можно въехать на Шри-Ланку дважды, а для продления пребывания необходимо обратиться в иммиграционный департамент и заплатить от 60 до 200 долларов (около 4,8–16,2 тысячи рублей).

Как отмечается в публикации, переговоры находятся на завершающей стадии. Предполагается, что упрощение визового режима увеличит туристический поток на Шри-Ланку на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Источник утверждает, что у некоторых путешественников на паспортном контроле и вовсе не спрашивают визу уже сейчас.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал Москве 24, что в настоящее время перераспределение турпотока с временно закрытых направлений из-за ситуации на Ближнем Востоке идет не только в сторону Шри-Ланки, но и Турции, Египта, Таиланда, Вьетнама, Мальдив и Китая.

При этом в Минэкономразвития РФ сообщили РИА Новости, что ведомство работает над соглашениями о групповом безвизе между Индией и Вьетнамом. Кроме того, в 2025 году визы были отменены для поездок в Китай, Саудовскую Аравию и Оман, а в будущем этом может коснуться Малайзии, Бахрейна и Кувейта.

"Спокойствие и размеренность"

Фото: depositphotos/surangastock

Шри-Ланка ввела электронные визы для россиян несколько лет назад, однако визой в полной мере их назвать нельзя. Каждый турист получает электронное разрешение, не выходя из дома, и делается это бесплатно, заявил вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в разговоре с Москвой 24.

По его мнению, полная отмена виз в данном случае не станет большим новшеством. Реальная проблема заключается не в режиме въезда, а в транспортной доступности, подчеркнул эксперт.

"Рейсов из России на Шри-Ланку очень мало – всего из трех-четырех городов (для сравнения: в Таиланд летают из 14). Количество рейсов примерно в 15 раз меньше, чем в Таиланд, который наряду с Вьетнамом и Китаем является серьезным конкурентом острова. Почему так? Страна маленькая, береговая линия короткая, отелей немного. Цены на жилье примерно такие же, как в Таиланде или во Вьетнаме, хотя лететь чуть меньше", – сказал он.

Из-за малого количества гостиниц конкуренция между ними невысока, поэтому стоимость сильно не снижается, обратил внимание специалист.

При самом лучшем раскладе (низкий сезон) тур на 10 дней из Москвы на двоих (с перелетом) в отель невысокого уровня стоит 180–200 тысяч рублей. Сервис – чуть выше среднего, роскошных вариантов, к которым привыкли в Эмиратах и Таиланде, нет.
Алексан Мкртчян
вице-президент АТА

При этом на острове интересная экскурсионная программа: огромные чайные плантации, буддийские храмы и монастыри, рассказал эксперт. Согласно приведенной им статистике, в год на Шри-Ланку отправляется около 300 тысяч россиян. После отмены виз, по его мнению, поток может вырасти до 350 тысяч, однако до миллионных показателей Египта и Турции все равно не дотянется.

"Что касается возможности находиться на острове до полугода – официальная статистика туроператоров говорит сама за себя: 30 дней без визы там живут только 1,5% россиян, 98,5% путешествуют меньше четырех недель. Полугодовое пребывание будет интересно разве что 0,1% путешественников – это не про массовый туризм", – резюмировал Мкртчян.

В свою очередь, консультант по путешествиям, тревел-блогер Евгения Друкер напомнила, что Шри-Ланка – это бывшая английская колония на острове, который раньше носил название Цейлон.

"Это очень интересное направление: здесь можно не только лежать на пляже, но и путешествовать по всему острову. Он достаточно большой, чтобы провести там месяц: за две недели, как это было у меня, получается объехать лишь часть", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Среди главных достопримечательностей эксперт назвала Пик Адама, где, по преданию, находится след Будды. Также она посоветовала приехать в огромный питомник слонов Пиннавелу, посетить чайные плантации в городе Нувара-Элия, водопады и джунгли, красивые колониальные города с полями для гольфа и крупнейший город страны Коломбо, который еще называют культурной столицей.

Путешествовать можно с ночевками в новых местах каждый день: например, остановиться в бунгало с видом на скальное плато Сигирия, на следующий день на нее подняться, потом переехать к Пику Адама, затем на чайные плантации со специальными церемониями, а после – неделю отдыхать на побережье океана.
Евгения Друкер
консультант по путешествиям, тревел-блогер

По ее словам, нахождение на острове до полугода – хороший вариант для любителей зимовки, которые раньше ехали для этого в Таиланд.

"Шри-Ланка достаточно бюджетная страна по сравнению с Таиландом или Китаем. Уровень зарплат местных жителей низкий, поэтому за счет туристов они пытаются поднять свою экономику. Интерес к привлечению путешественников очень высокий", – добавила Екатерина Друкер.

Однако тревел-блогер Дмитрий Кучкин отметил, что на острове существует период дождей, который может повлиять на выбор сезона для путешествия.

"Сезоны различаются в зависимости от стороны острова, поэтому ездить туда можно круглый год. Сезоны дождей не идут одновременно по всей территории. Абсолютно хорошее время, когда везде комфортно, – с ноября по март", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

На недостатки туристы обычно не жалуются. Да, бывает нестабильность в плане политической ситуации, но это происходит редко. Даже в такие моменты в туристической зоне оставалось спокойно. Те, кто бывал и на Шри-Ланке, и в Гоа, часто говорят, что Шри-Ланка спокойнее.
Дмитрий Кучкин
тревел-блогер

Сухой сезон на юге и юго-западе острова длится примерно с декабря по март-апрель. На севере и северо-востоке, наоборот, с мая по сентябрь, заключил блогер.

