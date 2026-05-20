ВС РФ освободили 35 населенных пунктов за март – апрель в ходе СВО

Вооруженные силы России освободили 35 населенных пунктов за март – апрель в ходе СВО. Всего с начала 2026 года их число приблизилось к 80, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью "Шанхайской медиагруппе" (SMG).

"Процесс идет", – отметил министр.

Лавров также высказался о перспективах переговоров по украинскому конфликту. По его словам, Россия будет учитывать тот факт, что президент Украины Владимир Зеленский и представители европейских стран становятся все более агрессивными и наглыми.

Министр напомнил, что скоро исполнится год со дня саммита РФ–США на Аляске, а прогресса в поведении украинской стороны и европейцев нет.

Говоря о позиции США, Лавров отметил, что американская сторона "немного потеряла" энтузиазм и интерес к процессу украинского урегулирования. При этом министр подчеркнул, что Россия остается открытой к диалогу.

"Если они (Соединенные Штаты. – Прим. ред.) на каком-то этапе будут готовы возобновить прямой разговор, будет интересно послушать, как они рассматривают ситуацию, которая сложилась после Анкориджа", – сказал Лавров.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта в настоящий момент находится в тупике. По его словам, президент США искренне заинтересован в урегулировании конфликта на Украине, однако у Вашингтона имеются иные важные приоритеты.

Российский лидер при этом указывал, что дело идет к завершению украинского конфликта. В Кремле объяснили, что наработки в рамках мирного процесса по урегулированию позволяют говорить об этом, однако конкретика пока отсутствует.