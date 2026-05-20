20 мая, 18:13

Австралийская певица Кайли Миноуг дважды победила рак

Фото: ТАСС/AP/Evan Agostini

Врачи два раза диагностировали австралийской певице Кайли Миноуг рак, в обоих случаях артистка смогла справиться с болезнью. Об этом она заявила в документальном фильме "Кайли", сообщила газета Sydney Morning Herald.

По данным журналистов, в первый раз Миноуг диагностировали рак груди в 2005 году в возрасте 36 лет. На следующий год после удаления опухоли, курса химиотерапии и лучевой терапии ей удалось побороть болезнь.

"Во второй раз у меня диагностировали рак в начале 2021 года. Мне удавалось сохранять это в тайне", – призналась звезда в документальной ленте.

По ее словам, в последние 5 лет она хотела поделиться с миром своей историей, но не отваживалась. Вместо этого все переживания певица выплескивала в музыке.

При этом Миноуг не стала уточнять, какой вид рака специалисты диагностировали у нее в 2021-м. Однако она подчеркнула, что ей очень повезло своевременно узнать о болезни и вылечиться.

Миноуг стала известна еще в 1980-е и с тех пор остается востребована у публики. В конце 2025 года ее песня Xmas заняла первое место в рождественском чарте Великобритании. Благодаря этому артистка стала первой женщиной, которая возглавляла британские хит-парады в четырех десятилетиях: в 1980-е, 1990-е, 2000-е и 2020-е.

