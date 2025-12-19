Песня Xmas певицы Кайли Миноуг возглавила рождественский хит-парад Британии

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Песня Xmas 57-летней австралийской певицы Кайли Миноуг возглавила рождественский хит-парад в Великобритании, сообщила Official Charts Company.

Таким образом, Миноуг стала первой женщиной, добравшейся до высшей строки британских чартов на протяжении четырех десятилетий. Ее композициям удавалось сделать это в 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2020-х годах. Певица обошла американок Леди Гагу, Мадонну и Мэрайю Кэри.

"Сложно выразить словами, насколько это необычное чувство. Стать рождественской певицей номер 1 – самый великолепный подарок. Я столь благодарна всем, кто слушал и делился своей любовью, и я желаю всем счастливого Рождества", – сказала Миноуг.

Xmas смогла обойти композицию Last Christmas группы Wham!, которая возглавляла рождественский хит-парад два года подряд. Третье место в 2025 году у хита All I Want For Christmas Is You певицы Мэрайи Кэри.

