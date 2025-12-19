Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 декабря, 21:55

Культура

Песня Xmas певицы Кайли Миноуг возглавила рождественский хит-парад Британии

Фото: ТАСС/EPA/ALLISON DINNER

Песня Xmas 57-летней австралийской певицы Кайли Миноуг возглавила рождественский хит-парад в Великобритании, сообщила Official Charts Company.

Таким образом, Миноуг стала первой женщиной, добравшейся до высшей строки британских чартов на протяжении четырех десятилетий. Ее композициям удавалось сделать это в 1980-х, 1990-х, 2000-х и 2020-х годах. Певица обошла американок Леди Гагу, Мадонну и Мэрайю Кэри.

"Сложно выразить словами, насколько это необычное чувство. Стать рождественской певицей номер 1 – самый великолепный подарок. Я столь благодарна всем, кто слушал и делился своей любовью, и я желаю всем счастливого Рождества", – сказала Миноуг.

Xmas смогла обойти композицию Last Christmas группы Wham!, которая возглавляла рождественский хит-парад два года подряд. Третье место в 2025 году у хита All I Want For Christmas Is You певицы Мэрайи Кэри.

Ранее исполнитель Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов. – Прим. ред.) представил новую новогоднюю песню "Метелица". По его словам, в момент праздника важна хорошая и задорная композиция, которая рассказывает о том, что не нужно отчаиваться.

Песня "Метелица" повествует о переживаниях лирического героя, девушка которого не пришла на встречу в новогоднюю ночь.

Читайте также


культураза рубежом

Главное

Введут ли в России налоговый вычет за ветеринарные услуги?

Мера будет стимулировать регулярное обращение к ветеринарным врачам

Однако эксперты уверены: прямой пользы для владельцев животных от идеи будет немного

Читать
закрыть

Почему декабрь стал месяцем "потребительского террора" в салонах красоты?

Вместо оплаты услуг клиенты устраивают скандалы, угрожают судом и переводят неполную сумму

Юристы предупреждают: недобросовестное поведение клиентов является противоправным и запрещено законом

Читать
закрыть

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика