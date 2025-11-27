27 ноября, 14:56Шоу-бизнес
Shaman представил новую новогоднюю песню "Метелица"
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) выпустил песню "Метелица" в преддверии Нового года. Об этом исполнитель рассказал ТАСС.
По его словам, композиция создает новогоднее настроение. Как отметил певец, в момент праздника важна хорошая и задорная песня, которая рассказывает о том, что не нужно отчаиваться, даже если ситуация складывается не так, как хочется.
"И желания обязательно исполнятся, и любимые будут вместе. "Метелица" поднимает настроение и создает атмосферу веселья, радости и счастья. А что еще нужно в самую важную ночь в году? Как встретите Новый год, так его и проведете", – указал Shaman.
Песня "Метелица" повествует о переживаниях лирического героя, девушка которого не пришла на встречу в новогоднюю ночь. Артист добавил, что идею ему подсказала русская зима и ожидание праздника.
Трек уже можно послушать на цифровых площадках.
Ранее Shaman рассказал, что решил сохранить интригу вокруг возможной записи песни в честь его бракосочетания с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист объяснил, что в случае если он подтвердит написание песни, то испортит таким образом сюрприз. Однако если он опровергнет эту новость, то расстроит человека.
