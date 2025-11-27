Форма поиска по сайту

27 ноября, 14:56

Шоу-бизнес

Shaman представил новую новогоднюю песню "Метелица"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заслуженный артист РФ Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) выпустил песню "Метелица" в преддверии Нового года. Об этом исполнитель рассказал ТАСС.

По его словам, композиция создает новогоднее настроение. Как отметил певец, в момент праздника важна хорошая и задорная песня, которая рассказывает о том, что не нужно отчаиваться, даже если ситуация складывается не так, как хочется.

"И желания обязательно исполнятся, и любимые будут вместе. "Метелица" поднимает настроение и создает атмосферу веселья, радости и счастья. А что еще нужно в самую важную ночь в году? Как встретите Новый год, так его и проведете", – указал Shaman.

Песня "Метелица" повествует о переживаниях лирического героя, девушка которого не пришла на встречу в новогоднюю ночь. Артист добавил, что идею ему подсказала русская зима и ожидание праздника.

Трек уже можно послушать на цифровых площадках.

Ранее Shaman рассказал, что решил сохранить интригу вокруг возможной записи песни в честь его бракосочетания с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артист объяснил, что в случае если он подтвердит написание песни, то испортит таким образом сюрприз. Однако если он опровергнет эту новость, то расстроит человека.

Певец Shaman попросил жюри не оценивать его выступление на "Интервидении"

