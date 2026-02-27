"Известия": депутаты предложили компенсировать одиноким пенсионерам оплату ЖКУ

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Депутаты предложили полностью компенсировать оплату ЖКУ одиноким пенсионерам в России, если они достигли 80-летнего возраста. При достижении 65 лет их могут освободить от оплаты 50% стоимости услуг, сообщает газета "Известия".

Соответствующее предложение глава партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова направили главе Минстроя Иреку Файзуллину.

В своем обращении депутаты привели данные исследования, согласно которому россияне старше 70 лет направляют более 80% доходов на закрытие базовых потребностей: еда, лекарства и оплата коммунальных услуг. Парламентарии призвали направить все усилия на обеспечение экономической устойчивости и достойной жизни для лиц старшего поколения.

Предлагается установить единые федеральные льготы для компенсации расходов на оплату жилого помещения и ЖКУ одиноким пенсионерам: половина суммы с 65 лет и полная компенсация с 80. При этом в компенсацию будут включены расходы на покупку и доставку топлива для домов без центрального отопления.

Миронов напомнил, что на сегодня компенсация оплаты ЖКУ регулируется региональным законодательством. При этом размер льгот зависит от финансовых возможностей регионов, что вызывает справедливое недовольство у пожилых людей.

Ранее в Госдуме предложили снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ для пенсионеров и ряда других льготных категорий граждан. На сегодня федеральный порог допустимых расходов, при превышении которого семья получает субсидию, составляет 22%.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил проработать изменения нормативного регулирования сферы ЖКХ. Изменения необходимы в целях обеспечения сбалансированной тарифной политики и финансового оздоровления сферы.