27 февраля, 12:25

Происшествия

Мэр Бодайбо Ботвин задержан после аварии на объектах ЖКХ

Фото: depositphotos/doomu

Силовики провели задержание мэра Бодайбинского городского поселения в Иркутской области Алексея Ботвина после аварии на объектах ЖКХ. Об этом сообщил СК РФ в мессенджере MAX.

По данным СК, следствие предъявило чиновнику обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий").

ЧП затронуло системы водо- и теплоснабжения в городе, из-за чего были остановлены четыре котельные. В результате без тепла и воды остались свыше 196 домов и две школы.

В связи с ситуацией губернатор Иркутской области Игорь Кобзев ввел режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Тогда же он назначил первого замгубернатора Романа Колесова руководителем операции по ликвидации последствий.

Позднее к мероприятиям были привлечены заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко, представитель Минстроя РФ Кирилл Колмаков и участники опергруппы правительства области.

В начале февраля водоснабжение и подачу тепла удалось восстановить в 10 домах Бодайбо. Спустя еще время все жилые помещения были подключены к отоплению и к частичной подаче холодной воды.

Новости регионов: более 140 домов остались без отопления в Бодайбо

