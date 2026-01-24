Форма поиска по сайту

24 января, 04:57

Происшествия

Пять опор ЛЭП обрушились в Мурманской области

Фото: depositphotos/chungking

В Мурманской области после планового обследования обрушились пять опор ЛЭП. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис в своем телеграм-канале.

В результате аварии в области был введен режим повышенной готовности. В Мурманске и Североморске временно отключали электричество.

Чибис добавил, что в регион доставили опоры из Ленинградской области и Карелии. В данный момент к системе уже подключены объекты водоснабжения и здравоохранения, а также все котельные.

По информации губернатора, теплоснабжение начинает возвращаться в дома местных жителей. Причины происшествия устанавливают следственные органы.

Ранее в Бердянске 280 домов остались без тепла из-за вывода из строя системы энергоснабжения и остановки котельных. Для восстановительных работ были задействованы четыре аварийные бригады. Специалисты провели работы по спуску теплоносителя из системы отопления и мониторинг температурного режима подвальных и чердачных помещений.

