09 января, 12:22

Происшествия

Более 107 тысяч человек остались без света в Дагестане

Фото: depositphotos/chungking

Свыше 107 тысяч человек, в том числе более 25 тысяч детей, остались без света в Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Аварийные отключения электроэнергии произошли в 133 населенных пункта в 13 муниципальных районах Дагестана. В настоящее время проводятся аварийно-восстановительные работы с привлечением 27 бригад электриков, в числе которых 86 человек и 27 единиц техники.

При этом региональный главк МЧС России предупреждал жителей Дагестана, что 8–9 января в регионе ожидается снегопад, гололед и сильный ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Ранее около 3 тысяч жителей Новгородской области остались без электроэнергии из-за неблагоприятной погоды. По словам губернатора региона Александра Дронова, света не было в 12 округах. Оперативные службы работали в особом режиме.

