Около 3 тыс человек остаются без света в Новгородской области из-за непогоды

Около 3 тысяч жителей Новгородской области остаются без электроэнергии из-за неблагоприятной погоды. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Дронов.

По его словам, света нет у 2 697 человек в 12 округах, но это вдвое меньше, чем было днем. Он подчеркнул, что оперативные службы работают в особом режиме.

Дронов добавил, что в четверг, 1 января, еще 24 бригады направятся к уже сформированным. Губернатор поблагодарил всех, кто помогает в ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ранее свет отключился в подмосковном Раменском из-за технологического нарушения на питающем центре, расположенном в деревне Донино. Кроме того, свет пропал в Жуковском и Лыткарине. В пресс-службе "Россети Московский регион" рассказали, что все произошло из-за автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 киловатт.

