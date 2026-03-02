Трамп заявил, что операция против Ирана может продлиться более 5 недель

Фото: whitehouse.gov

Военная операция против Ирана должна была продлиться 4–5 недель, но у Соединенных Штатов есть потенциал проводить ее гораздо дольше. Об этом американский лидер Дональд Трамп заявил в ходе церемонии вручения государственных наград в Белом доме.

"На сегодняшний день военные США продолжают проведение крупномасштабных боевых операций в Иране с целью ликвидации серьезной угрозы для Америки со стороны этого ужасного террористического режима после того, как ядерная программа Ирана была уничтожена в результате операции "Полуночный молот", – сказал президент Штатов.

Он добавил, что Вашингтон готов продолжать операцию столько времени, сколько потребуется. Трамп также отреагировал на утверждения о том, что ему "наскучит" продолжать конфликт с Ираном. По словам президента, в военной операции "нет ничего скучного".

Трамп подчеркнул, что Штаты ставят перед собой цели по уничтожению иранских ракет и объектов их производства, а также по истреблению Военно-морских сил Исламской Республики. По его словам США уже устранили 10 кораблей Ирана.

До этого глава Белого дома анонсировал большую волну ударов по Ирану в ближайшее время. По его словам, США пока еще не начинали сильно бить по Исламской Республике.

Израиль и США начали военную операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Исламская Республика нанесла удары по еврейскому государству и американским базам, которые расположены в странах Персидского залива.

В результате военной операции Штатов и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи, а также скончались министр обороны страны Азиз Насирзаде и начальник Генштаба Абдольрахим Мусави.

По данным СМИ, с начала атак Вашингтона и Иерусалима погибли как минимум 555 жителей Ирана. Также пострадал 131 район страны. Один из ударов пришелся на школу для девочек в городе Минаб, где погибли около 165 человек.