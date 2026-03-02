Форма поиска по сайту

02 марта, 19:23

Общество
Кардиолог Савонина: дыхательная техника поможет снизить пульс без таблеток

Кардиолог объяснила, как снизить высокий пульс без таблеток

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Компресс из смоченного в прохладной воде полотенца и дыхательная техника способны снизить высокий пульс без медицинских препаратов. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог Ольга Савонина.

Она напомнила, что у большинства пульс в покое в норме составляет примерно 60–90 ударов в минуту.

"Все, что выше, классически принято считать тахикардией. Однако только в том случае, если подъем не связан с такими триггерами, как недавняя физическая нагрузка, волнение или употребление крепкого кофе", – отметила врач.

При повышенном пульсе сердце работает на износ, увеличивается потребность в кислороде, что особенно опасно для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. У них могут начаться или усилиться боли в грудной клетке, появиться одышка и усталость. Кроме этого, не исключено резкое снижение давления и возникновение головокружения, добавила кардиолог.

Снизить пульс без таблеток поможет дыхание: сначала на протяжении 4 секунд делается вдох, а затем в течение 6–8 секунд выдох. Следом идет пауза в 1 секунду. В общей сумме такое упражнение нужно сделать 15 раз. После этого ритм обычно начинает снижаться в среднем на 10 ударов уже через 2 минуты.
Ольга Савонина
врач-кардиолог

Иногда учащенный пульс может быть связан с обезвоживанием. В таком случае нормализовать частоту сердечных сокращений получится, если выпить небольшими глотками стакан воды, отметил врач.

"Также в целом можно умыться холодной водой и приложить прохладное мокрое полотенце к лицу и шее. Это повлияет на блуждающий нерв, что активирует парасимпатическую нервную систему, помогая замедлить пульс", – добавила Савонина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко напомнила, что объем талии у женщин не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94. В противном случае шансы возникновения сердечно-сосудистых заболеваний сильно возрастают.

