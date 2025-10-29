Врач Кондрахин: интенсивная ходьба по 40 минут в день снизит риск инсульта

Всемирный день борьбы с инсультом отмечается 29 октября. Как распознать опасное состояние и можно ли его предотвратить, разбиралась Москва 24.

Спасительный FAST

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Инсульт – это острое нарушение кровообращения, при котором часть мозга перестает получать кислород и питательные вещества. По данным Всемирной организации здравоохранения, он является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности на планете, рассказала Москве 24 врач-кардиолог Ольга Савонина.

Она отметила, что в зависимости от механизма выделяются ишемический и геморрагический инсульт.

"Первый – самый распространенный: примерно 80% случаев приходится именно на него. В этом случае инсульт происходит, когда тромбом или атеросклеротической бляшкой перекрывается сосуд. Геморрагический же – это кровоизлияние в мозг из-за того, что сосуд разрывается. Оба вида одинаково приводят к тяжелым последствиям, потому что повреждается нервная ткань", – пояснила врач.





Ольга Савонина врач-кардиолог При инсульте человек может почувствовать внезапную слабость, онемение лица, руки или ноги, чаще всего с одной стороны. Также происходит нарушение речи, координации. Возможны двоение в глазах, резкая потеря зрения, внезапно возникшее головокружение.

Кроме этого, предвестником геморрагического инсульта часто бывает сильная нестерпимая и ничем не купирующаяся головная боль, добавила Савонина.

Для быстрого выявления острого состояния существует тест, который называется FAST, рассказала кардиолог.

"Первая буква от английского слова face – лицо. Надо попросить человека улыбнуться и посмотреть, не провисла ли у него при этом одна половина лица. Вторая буква от слова arms – руки. Человек должен поднять обе руки: при инсульте одна из них может не подниматься совсем или с большим трудом", – пояснила эксперт.

S – это speech, что переводится как речь. Следует попросить человека повторить какую-то фразу: если он сделал это невнятно и бессвязно, виной может быть инсульт. Также человек порой теряется в пространстве, не понимает, какой сегодня день и что происходит, отметила кардиолог.

Последняя же буква обозначает time – время, которое нельзя терять при обнаружении хотя бы одного из вышеперечисленных симптомов. Важно быстро вызвать скорую, заключила Савонина.



Снизить риски

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный фактор риска развития инсульта – неконтролируемая артериальная гипертензия, рассказал Москве 24 кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"При высоком давлении происходит разобщение сосудов: часть из них расширяется, часть – спазмируется. На фоне этого может произойти инсульт. Поэтому самое главное – следить за давлением и при необходимости снижать его с помощью назначенных врачом препаратов", – отметил специалист.

Также сильно повышает риск возникновения инсульта сидячий образ жизни, рассказал кардиолог.





Андрей Кондрахин кардиолог, врач-терапевт, кандидат медицинских наук Если все происходящие стрессовые ситуации человек переносит сидя, сосуды могут не справиться с вырабатывающимся и летящим по крови адреналином. Ведь природой так устроено, что человек при этом должен побежать, чтобы сжечь гормон.

В этой связи важно ежедневно интенсивно ходить хотя бы 40 минут. Иначе со временем любая стрессовая ситуация может спровоцировать инсульт, подчеркнул Кондрахин.

"Кроме этого, важно помнить, что любые травмы головы способны приводить к повреждению стенки сосудов головного мозга. В результате нарушится кровоснабжение, и это станет бомбой замедленного действия, которая однажды может также спровоцировать инсульт. Поэтому при сильных ударах головой обязательно надо обращаться к врачу, который в первую очередь назначит УЗИ сосудов головного мозга и шеи", – добавил эксперт.

Ольга Савонина также напомнила, что для снижения риска инсульта важно полностью отказаться от курения и ограничить употребление алкоголя. Кроме этого, необходимо следить за питанием: лучше всего придерживаться средиземноморской диеты. Доказано, что именно она снижает риск инсульта и сердечно-сосудистых заболеваний, отметила врач.





Ольга Савонина врач-кардиолог Прежде всего, в рационе должны быть фрукты и овощи: они богаты калием и содержат антиоксиданты, уменьшающие повреждение сосудов. Также в меню нужна рыба, такая как лосось и скумбрия. Она содержит омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые оказывают противовоспалительное действие и являются стабилизаторами мембран клеток.

"Еще одним важным продуктом для снижения риска инсульта является оливковое масло. Оно содержит мононенасыщенные жиры и полифенолы, которые влияют на эластичность сосудов и защищают эндотелий – самую тонкую сосудистую стенку", – подчеркнула Савонина.

Также кардиолог посоветовала регулярно добавлять в рацион орехи, особенно грецкие, миндаль и фисташки. Они богаты ненасыщенными жирами и магнием, которые способствуют снижению давления и уровня холестерина.

