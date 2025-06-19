Врач Романенко назвала индикаторы здоровья, которые помогут предупредить опасные болезни

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Контроль давления, уровня сахара в крови и холестерина поможет предупредить развитие серьезных заболеваний. Об этом телеканалу Москва 24 рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, важным показателем здоровья является артериальное давление. Если оно поднимается выше 130/80 миллиметров ртутного столба, это может быть дебютом развития гипертонии.

"Когда давление повышается, возрастает нагрузка на сосуды, почки и органы-мишени, начинаются проблемы со зрением. Кроме того, сердце увеличивается в размерах", – предупредила врач.

Она добавила, что на здоровье сердечно-сосудистой системы влияет и уровень холестерина. Чтобы узнать количество "хорошего" и "плохого", стоит пройти комплексную липидограмму. Если со здоровьем все в порядке, делать это рекомендуется раз в год.



Татьяна Романенко врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Также важно следить за уровнем глюкозы в крови. Некоторые не знают о проблемах со здоровьем, пока не появятся осложнения. Если показатели сахара менее 5.6 – это норма, выше – повод изменить питание, заняться физической активностью и следить за массой тела.

Специалист добавила, что при уровне глюкозы в крови 5.8 нужно сразу обратиться к врачу. Также не будет лишним сдать анализ на гликозилированный гемоглобин: он покажет, как менялось количество сахара в организме за последние два месяца, добавила врач в программе "Доктор 24".

"Также важно следить за работой щитовидной железы. Для этого следует проходить ультразвуковое исследование и сдавать анализы на уровень тиреотропного гормона (ТТГ) раз в год", – заключила Романенко.

Ранее диетолог-эндокринолог Елена Щетинина предостерегла пожилых от употребления свежевыжатых соков. Они способны повысить уровень сахара в крови.