Врач Гадаборшев: дефицит воды приводит к камням в почках

17 июня, 08:00Общество
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Камни в почках появляются из-за неправильного питания, воспалительных заболеваний и сбоев в обменных процессах. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев.
По его словам, камень формируется не сразу: в начале возникает бляшка Рэндалла – песчинка, которая крепится к почке.
"В дальнейшем из-за высокого содержания соли в моче и нарушения ее оттока, а также постоянных инфекционно-воспалительных процессов образование увеличивается в размерах", – рассказал врач.
Кроме этого, камни нередко появляются после длительного приема определенных лекарств и потребления большого количества продуктов с содержанием щавелевой кислоты, добавил эксперт в программе "Доктор 24".
"Если образование менее 5 миллиметров, то за ним просто наблюдают. Когда оно больше, его изучают, а затем принимают решение об удалении. Иначе камень может спровоцировать воспалительное заболевание почек, нарушить отток мочи, а в дальнейшем – вызвать почечную колику. Помимо этого, появляется риск развития хронической болезни почек", – предупредил врач.
Он отметил, что при медикаментозном лечении камень может рассосаться и выйти, но не все образования удастся растворить.
Ранее врач-флеболог, хирург Елена Смирнова рассказала, что утренние отеки могут быть связаны с воспалительными заболеваниями почек, в частности, пиелонефритом. При патологии происходит большая потеря белка, который "тянет" за собой жидкость и приводит к проблеме.