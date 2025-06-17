Врач Гадаборшев: дефицит воды приводит к камням в почках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Камни в почках появляются из-за неправильного питания, воспалительных заболеваний и сбоев в обменных процессах. Об этом телеканалу Москва 24 рассказал врач-уролог, трансплантолог, нефролог Дауд Гадаборшев.

По его словам, камень формируется не сразу: в начале возникает бляшка Рэндалла – песчинка, которая крепится к почке.

"В дальнейшем из-за высокого содержания соли в моче и нарушения ее оттока, а также постоянных инфекционно-воспалительных процессов образование увеличивается в размерах", – рассказал врач.





Дауд Гадаборшев врач-уролог, трансплантолог, нефролог Патология возникает из-за недостаточного потребления жидкости, нарушения обменных процессов при сахарном диабете и ожирении. Также на развитие заболевания влияют неправильное питание и воспалительные заболевания: пиелонефрит, цистит или уретрит.

Кроме этого, камни нередко появляются после длительного приема определенных лекарств и потребления большого количества продуктов с содержанием щавелевой кислоты, добавил эксперт в программе "Доктор 24".

"Если образование менее 5 миллиметров, то за ним просто наблюдают. Когда оно больше, его изучают, а затем принимают решение об удалении. Иначе камень может спровоцировать воспалительное заболевание почек, нарушить отток мочи, а в дальнейшем – вызвать почечную колику. Помимо этого, появляется риск развития хронической болезни почек", – предупредил врач.

Он отметил, что при медикаментозном лечении камень может рассосаться и выйти, но не все образования удастся растворить.





Дауд Гадаборшев врач-уролог, трансплантолог, нефролог Чтобы избежать проблем, рекомендуется выпивать 2–2,5 литра воды в сутки, не учитывая другой жидкости. Помимо этого, нужно сбалансированно питаться: добавить в рацион много клетчатки, а также избегать избытка фастфуда и жирной пищи. При этом не стоит забывать о физической активности и ежегодной диспансеризации.

Ранее врач-флеболог, хирург Елена Смирнова рассказала, что утренние отеки могут быть связаны с воспалительными заболеваниями почек, в частности, пиелонефритом. При патологии происходит большая потеря белка, который "тянет" за собой жидкость и приводит к проблеме.

