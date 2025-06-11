Врач Смирнова: отеки по утрам могут говорить о пиелонефрите

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Употребление соленой пищи и проблемы с почками приводят к отечности по утрам. Об этом Москве 24 сообщила врач-флеболог, хирург Елена Смирнова.

По ее словам, самая распространенная причина отеков по утрам – употребление на ночь соленых и копченых продуктов, например чипсов или консервов. Это задерживает воду в сосудах и межклеточном пространстве.





Елена Смирнова врач-флеболог, хирург Кроме этого, отечность на лице, в руках и передней брюшной стенке бывает из-за воспалительных заболеваний почек. Например, при пиелонефрите происходит большая потеря белка. Он уходит из крови и "тянет" за собой жидкость, что и приводит к проблеме.

Также при изменении структуры почек происходит большая потеря натрия. Это способствует накоплению воды в организме и, как следствие, отечности, заключила Смирнова.

Ранее врач-диетолог Михаил Гинзбург предупредил, что избыток соленой рыбы, мяса, копченостей и чипсов в рационе негативно влияет на состояние почек. Они перегружают парный орган, из-за чего он быстрее стареет и "изнашивается".

