Диетолог назвала самый опасный сыр для сердца

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Пармезан считается самым вредным сыром для сердца. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Наталья Круглова.

"Как правило, в зрелых твердых сырах типа пармезана достаточно много и жира, и соли. Такие продукты стоит ограничивать", – подчеркнула эксперт.





Наталья Круглова врач-диетолог Жир, содержащийся в сыре, все-таки насыщенный. Повышенное содержание насыщенных жиров в питании – это риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, в том числе атеросклероза, что приводит в дальнейшем к инфаркту и инсульту.

"Высокое содержание соли – это риск развития гипертонической болезни и других заболеваний сердечно-сосудистой системы", – добавила специалист.

По словам Кругловой, наименее опасным для здоровья считает сыр фета. В нем содержится не так много вредных компонентов. В день можно съесть не больше 40 граммов этого продукта.

Ранее были названы продукты, с которыми не следует есть сыр с плесенью. По словам главного диетолога Москвы Антонины Стародубовой, речь идет про колбасные изделия и другую жирную пищу. Кроме того, этот деликатес не сочетается с соленьями и маринадами. Употреблять его рекомендуется не более 50 граммов за раз и не каждый день.

