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17:21

Общество

Врач назвал мясо с самым высоким содержанием холестерина

Фото: 123RF/kovalnadiya

Больше всего холестерина содержится в жирной свинине. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Холестерин присутствует практически во всех животных жирах. Чем жирнее мясо, тем больше в нем этого вещества. В жирной свинине, как правило, жиров всегда больше, чем в жирной говядине или баранине", – отметил эксперт.

Избыток этого вещества в питании будет приводить к повышению уровня вредного холестерина в нашем организме. Это увеличивает риск развития атеросклеротических изменений в сосудах с возрастом.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

По словам нутрициолога, меньше всего холестерина содержится в индейке. "Можно взять максимально постную индейку. Это самое лучшее мясо. Там жиров практически нет и, соответственно, почти не будет холестерина", – заключил Арзамасцев.

Ранее россиянам рассказали, как часто можно употреблять красное мясо. Отмечается, что постоянное присутствие этого продукта в рационе повышает риск развития онкологии. Дело в том, что в красном мясе есть химические вещества – нитрозамины, которые наносят вред кишечнику. В связи с этим такой продукт рекомендуется употреблять не чаще одного раза в неделю.

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